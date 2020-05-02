В Японии попросили звонить угрям по видеосвязи: те начали забывать, как выглядят люди
В Токио океанариум призвал посетителей звонить пятнистым угрям с помощью видеосвязи и общаться с ними.
Животные начали забывать, как выглядят люди и пугаются персонала, пишет CNN.
Отмечается, что пятнистые садовые угри стали зарываться в песок, когда мимо проходят работники аквариума. Это мешает не дает персоналу проверить состояние их здоровье.
Предполагается, что животные стали "застенчивыми", потому что с 1 марта океанариум закрыт для посетителей.
С 3 по 6 мая мая в аквариуме Сумида проведут фестиваль, во время которого люди смогут позвонить угрям через созданный для этого аккаунт. Им предлагают махать руками и негромко звать животных, чтобы те хоть вспомнили о существовании людей.
Сеансы будут длиться пять минут дважды в день.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах животные массово заболели коронавирусом. Инфекцию обнаружили на двух норковых фермах.