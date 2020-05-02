В Токио океанариум призвал посетителей звонить пятнистым угрям с помощью видеосвязи и общаться с ними.

Животные начали забывать, как выглядят люди и пугаются персонала, пишет CNN.

Японцам предложили звонить угрям: они начали забывать людей cnn.com

Отмечается, что пятнистые садовые угри стали зарываться в песок, когда мимо проходят работники аквариума. Это мешает не дает персоналу проверить состояние их здоровье.

Предполагается, что животные стали "застенчивыми", потому что с 1 марта океанариум закрыт для посетителей.

С 3 по 6 мая мая в аквариуме Сумида проведут фестиваль, во время которого люди смогут позвонить угрям через созданный для этого аккаунт. Им предлагают махать руками и негромко звать животных, чтобы те хоть вспомнили о существовании людей.

Сеансы будут длиться пять минут дважды в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах животные массово заболели коронавирусом. Инфекцию обнаружили на двух норковых фермах.

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