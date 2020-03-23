В Японии от коронавируса умерли еще два пассажира лайнера Diamond Princess

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который все еще находится на карантине в порту Йокогамы, от коронавируса умерли еще два пассажира.

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Так, общее число жертв COVID-19 на корабле составило 10 человек. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Имена погибших не уточняются, но известно, что оба являются жителями Японии. В частности, одной из них стала женщина, которой было более 80 лет.

Умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

Японские власти подчеркивают, что общее количество случаев инфицирования коронавирусом на лайнере составляет 712. При этом известно, что десять человек, которые подхватили вирус на борту, умерли после заражения COVID-19.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись из США в Украину.

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