В Японии определились с кандидатурой следующего премьера

Новым главой правящей в Японии Либерально демократической партии (ЛДП) избран 71-летний генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

Как сообщает CNN, 16 сентября парламент Японии утвердит его на посту премьер-министра.

На голосовании Суга набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны Сигэру Исиба и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида – 68 и 89 соответственно.

Суга уже заявил, что на посту премьера продолжит политический курс своего предшественника Синдзо Абэ.

Все премьерство Абэ Суга был его ближайшим советником и доверенным лицом и занимал пост генсека правительства, но предпочитал оставаться на втором плане.

Он вырос в деревне, только после школы уехал в Токио и работал на картонном производстве, а потом на рыбном рынке. Скопив денег, Суга поступил в самый дешевый университет, а потом стал секретарем одного из политиков.

Сам он в политику пришел поздно – стал депутатом в 47 лет. Своим девизом Суга избрал "была бы воля, будет и путь".

Каждое утро он начинает с моциона и 100 раз качает пресс. Женат, имеет трех сыновей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа Синдзо Абэ, который занимал должность премьер-министра Японии с 2012 года, объявил о сложении полномочий по состоянию здоровья.

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