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1 декабря • обновлено в 06:16
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В Японии опозорили топ-военного Путина: Россия пошла на агрессивный шаг

32.4т
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Министерство обороны России после инцидента с оскорблением главнокомандующего их флота Николая Евменова направило к берегах Японии два ракетоносца Ту-95МС.

Соответствующее видео ведомство опубликовало в субботу, 30 ноября (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Русское ВКСное воинство почло за личное оскорбление казус, случившийся при встрече Главкома ВМФ России с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой, и почти сразу, не раздумывая, послало к самурайским берегам два ракетоносца Ту-95МС для восстановления статуса кво", – прокомментировали в Telegram-канале "Оперативная линия".

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РФ ответила агрессией на оскорбление топ-военного в Японии

РФ ответила агрессией на оскорбление топ-военного в Японии

Скриншот из видео

Военные самолеты пронеслись возле берегов Японии и Южной Кореи. При этом в Минобороны официального объяснения такого шага не дали.

Фото, вызвавшее скандал

Фото, вызвавшее скандал

Facebook Константина Машовца

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянину устроили публичный троллинг в Японии. Ямамура во время официальной встречи сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того, который в свое время нанес сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Николаев Олег
Николаев Олег
Это они сделали огромный прыжок вперёд в вопросе возврата островов. Просто прорыв, тайфун или ураган! Прям завтра опозоренный Путин и его трусливая шайка вернут всё вплоть до Магадана. М-дяяя...
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Николаев Олег
Николаев Олег
Луцький Руслан, блядями обычно ваших женщин называют. А мы - это вообще нация титанов. Всем пи3ды давали, кого ты перечислил. А вам особенно позорно дали в Крыму. Забрали его вместе с военными и ГБшниками.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Николаев Олег:"завтра опозоренный Путин и его трусливая шайка". Э, да Вы - тот ещё русофоб!
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Рейт Адам
Рейт Адам
Запылало у казломордых)))
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Это называется - "Всё могу сама". Сами придумали новость, сами продолжение к ней, сами же прокомментировали и сами воодушевились. Прав Трубицин -"Горькие головушки у украинских мужиков". ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Schaidenko Leonid:"Прав Трубицин". Дык на то он и Нобелевский лауреат.
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