В Японии опозорили топ-военного Путина: Россия пошла на агрессивный шаг

Министерство обороны России после инцидента с оскорблением главнокомандующего их флота Николая Евменова направило к берегах Японии два ракетоносца Ту-95МС.

Соответствующее видео ведомство опубликовало в субботу, 30 ноября (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Русское ВКСное воинство почло за личное оскорбление казус, случившийся при встрече Главкома ВМФ России с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой, и почти сразу, не раздумывая, послало к самурайским берегам два ракетоносца Ту-95МС для восстановления статуса кво", – прокомментировали в Telegram-канале "Оперативная линия".

РФ ответила агрессией на оскорбление топ-военного в Японии Скриншот из видео

Военные самолеты пронеслись возле берегов Японии и Южной Кореи. При этом в Минобороны официального объяснения такого шага не дали.

Фото, вызвавшее скандал Facebook Константина Машовца

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянину устроили публичный троллинг в Японии. Ямамура во время официальной встречи сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того, который в свое время нанес сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов.

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