В Японии официально объявили наследника престола. Фото с церемонии

В Японии 8 ноября наследником престола официально провозгласили принца Акисино.

Он стал первым в очереди после своего старшего брата, нынешнего императора Нарухито, пишет Reuters. Церемония провозглашения должна была состояться еще в апреле 2020-го, однако ее отложили из-за пандемии коронавируса.

"Я глубоко обдумываю ответственность наследного принца и буду выполнять свои обязанности", – сказал Акисино присутствовавшим на церемонии.

54-летний Акисино – один из трех наследников престола. Есть еще его сын, 14-летний Хисахито, и 84-летний принц Хитачи – младший брат бывшего императора Акихито.

Согласно японским законам, титул императора передается только по мужской линии, поэтому единственная дочь Нарухито, 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на престол.

Споры о необходимости внесения изменений в законодательство в части наследования престола в Японии идут давно. По мнению многих, это нужно, чтобы обеспечить стабильную преемственность. Один из вариантов – разрешить женщинам, включая двух старших сестер Айко и Хисахито, сохранить свой имперский статус после брака и унаследовать или передать трон своим детям.

Кроме того, консерваторы предложили возродить младшие королевские ветви, лишенные императорского статуса после войны.

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии gettyimages.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии nippon.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии nippon.com

Церемония провозглашения наследника престола Японии nippon.com

Принц Акисино с семьей Twitter Reuters

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