В Японии официально объявили наследника престола. Фото с церемонии

В Японии 8 ноября наследником престола официально провозгласили принца Акисино.

Он стал первым в очереди после своего старшего брата, нынешнего императора Нарухито, пишет Reuters. Церемония провозглашения должна была состояться еще в апреле 2020-го, однако ее отложили из-за пандемии коронавируса.

"Я глубоко обдумываю ответственность наследного принца и буду выполнять свои обязанности", – сказал Акисино присутствовавшим на церемонии.

54-летний Акисино – один из трех наследников престола. Есть еще его сын, 14-летний Хисахито, и 84-летний принц Хитачи – младший брат бывшего императора Акихито.

Согласно японским законам, титул императора передается только по мужской линии, поэтому единственная дочь Нарухито, 18-летняя принцесса Айко, не имеет права на престол.

Споры о необходимости внесения изменений в законодательство в части наследования престола в Японии идут давно. По мнению многих, это нужно, чтобы обеспечить стабильную преемственность. Один из вариантов – разрешить женщинам, включая двух старших сестер Айко и Хисахито, сохранить свой имперский статус после брака и унаследовать или передать трон своим детям.

Кроме того, консерваторы предложили возродить младшие королевские ветви, лишенные императорского статуса после войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что королева Великобритании Елизавета II вскоре может покинуть престол. Как заявил королевский биограф Робертс Джобсон, королева планирует покинуть его уже в следующем году, когда ей исполнится 95 лет. Ее наследником может стать принц Чарльз.