В Японии на улице зверски изрезали ножом школьников: есть жертвы. Все подробности

В Японии (город Кавасаки) утром 28 мая неизвестный мужчина с ножом напал на людей на остановке автобуса частной школы Caritas. Из 16 пострадавших 13 – девочки 6-7 лет (ученицы первого класса).

Одна из школьниц,а также двое взрослых погибли. Остальные получили ранения разной степени тяжести, сообщает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам медиков, по крайней мере пятеро находятся в тяжелом состоянии. Тем временем, полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находится без сознания. На месте найдены два ножа.

В Японии на улице зверски изрезали школьников CGTN

Школа Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная (1-6 классы) школа, женская средняя (7-9 классы) и старшая (10-12 классы) и женский двухгодичный университет. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

CGTN

CGTN

Скриншот с видео

Two people, including a child, were feared dead in a mass stabbing attack that also injured 17 people in the Japanese city of Kawasaki https://t.co/7mU7cjwuhO#Japan #Kawasaki pic.twitter.com/71EcHavEeu — NDTV (@ndtv) 28 мая 2019 г.

At least 15 people were hurt -- including eight children -- in a stabbing spree in Kawasaki, Japan, officials say https://t.co/Hn6E4tpskM pic.twitter.com/L0hfoVVMue — CNN Breaking News (@cnnbrk) 28 мая 2019 г.

TV news coverage in #Japan at this hour dominated by the stabbing attack in Kawasaki. pic.twitter.com/buFJiYEySh — Steve Herman (@W7VOA) 28 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Колорадо (недалеко от печально известной школы "Колумбайн") в STEM School Highlands Ranch двое учеников устроили стрельбу.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!