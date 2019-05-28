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В Японии на улице зверски изрезали ножом школьников: есть жертвы. Все подробности

2.6тЧитать материал на украинском

В Японии (город Кавасаки) утром 28 мая неизвестный мужчина с ножом напал на людей на остановке автобуса частной школы Caritas. Из 16 пострадавших 13 – девочки 6-7 лет (ученицы первого класса).

Одна из школьниц,а также двое взрослых погибли. Остальные получили ранения разной степени тяжести, сообщает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам медиков, по крайней мере пятеро находятся в тяжелом состоянии. Тем временем, полиция задержала преступника. Он ранил себя ножом и находится без сознания. На месте найдены два ножа.

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В Японии на улице зверски изрезали школьников: есть жертвы

В Японии на улице зверски изрезали школьников

В Японии на улице зверски изрезали школьников

CGTN

Школа Caritas – образовательное объединение, в которое входит детский сад, начальная (1-6 классы) школа, женская средняя (7-9 классы) и старшая (10-12 классы) и женский двухгодичный университет. Автобус должен был забрать первоклашек и отвезти их в школу. После происшествия занятия в школе отменили.

В Японии на улице зверски изрезали школьников: есть жертвы

Скриншот с видео

В Японии на улице зверски изрезали школьников: есть жертвы

Скриншот с видео

В Японии на улице зверски изрезали школьников: есть жертвы

CGTN

В Японии на улице зверски изрезали школьников: есть жертвы

CGTN

В Японии на улице зверски изрезали школьников: есть жертвы

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Колорадо (недалеко от печально известной школы "Колумбайн") в STEM School Highlands Ranch двое учеников устроили стрельбу.

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Место
ЯпонияКавасаки
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Ефимова Полина
Ефимова Полина
Cпаcибo всем тeм, кто пoкaзал мнe сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁ivz6jki Прocто прoйдя пpocтoй oпpоc пoлучилa почти пoлугoдовyю заpплатy)) Пoльзуйтecь, пoкa eсть возмoжнoсть=)
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Ефимова Полина, иди нахуй пизда руская и брехливая!!! Это наебка... проиграл 100 евро!!!
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