В Японии мужчина устроил резню в поезде: есть жертвы

В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда.
Как сообщает Japan Times, в результате погиб один человек, еще двое получили ранения.
Нападение произошло 9 июня поздно вечером в поезде, следовавшем из Токио в город Осака.
По информации полиции, вскоре после отправления 22-летний Итиро Кодзима, уроженец города Оказаки в префектуре Айти, набросился с ножом на пассажиров.
В результате атаки погиб мужчина в возрасте около 30 лет, он получил смертельное ранение в шею. Две женщины около 20 лет получили ранения головы и плеча, их жизни ничто не угрожает.
Преступника задержали сотрудники полиции. По его словам, он не планировал нападение и атаковал пассажиров поезда "только потому, что был сильно раздражен".
При обыске у Кодзимы обнаружили второй нож.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Германии мужчина устроил резню в поезде.