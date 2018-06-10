В Японии мужчина устроил резню в поезде: есть жертвы

В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда.

Как сообщает Japan Times, в результате погиб один человек, еще двое получили ранения.

Нападение произошло 9 июня поздно вечером в поезде, следовавшем из Токио в город Осака.

По информации полиции, вскоре после отправления 22-летний Итиро Кодзима, уроженец города Оказаки в префектуре Айти, набросился с ножом на пассажиров.

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В результате атаки погиб мужчина в возрасте около 30 лет, он получил смертельное ранение в шею. Две женщины около 20 лет получили ранения головы и плеча, их жизни ничто не угрожает.

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Преступника задержали сотрудники полиции. По его словам, он не планировал нападение и атаковал пассажиров поезда "только потому, что был сильно раздражен".

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При обыске у Кодзимы обнаружили второй нож.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Германии мужчина устроил резню в поезде.