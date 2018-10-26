В Японии мужчина спас странных животных, приняв их за котят

В Японии офисный работник подобрал пятерых детенышей неизвестного животного, которых сначала принял за котят.

По японским законам бездомных животных усыпляют, если через несколько дней после их отлова хозяин не дает о себе знать, передает Sora News 24.

Мужчина решил приютить животных и тем самым их спасти. Он отвез детенышей к ветеринару, который сказал, что это щенята. Но когда "щенки" подросли, они перестали быть похожими и на собак.

Оказалось, что найденные детеныши — тануки, или енотовидные собаки, которые, согласно японским поверьям, приносят счастье. Сразу после рождения они могут напоминать котят как внешне, так и издаваемыми звуками, похожими на мяуканье.

Тануки

Тануки

Узнав, что его питомцы на самом деле тануки, японец передал их природоохранной организации. Согласно японским законам он не мог оставить диких животных у себя дома без специального разрешения.

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