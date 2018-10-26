МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Японии мужчина спас странных животных, приняв их за котят

1.9тЧитать материал на украинском

В Японии офисный работник подобрал пятерых детенышей неизвестного животного, которых сначала принял за котят.

По японским законам бездомных животных усыпляют, если через несколько дней после их отлова хозяин не дает о себе знать, передает Sora News 24.

Мужчина решил приютить животных и тем самым их спасти. Он отвез детенышей к ветеринару, который сказал, что это щенята. Но когда "щенки" подросли, они перестали быть похожими и на собак.

Новости
Австралийские пожарные снялись обнаженными ради животных: горячие фото

Оказалось, что найденные детеныши — тануки, или енотовидные собаки, которые, согласно японским поверьям, приносят счастье. Сразу после рождения они могут напоминать котят как внешне, так и издаваемыми звуками, похожими на мяуканье.

В Японии мужчина спас странных животных, приняв их за котят
Тануки

Тануки

В Японии мужчина спас странных животных, приняв их за котят

Тануки

Узнав, что его питомцы на самом деле тануки, японец передал их природоохранной организации. Согласно японским законам он не мог оставить диких животных у себя дома без специального разрешения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийские пожарные снялись обнаженными ради животных.

Место
Япония
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги