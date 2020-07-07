В Японии масштабное наводнение убило 52 человека: фото стихии
52 человека погибли и 12 пропали без вести в результате масштабных наводнений, которые произошли в Японии.
Еще двое человек тяжело ранены и пребывают в критическом состоянии, сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что 51 человек погиб в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Еще одна жертва стихии – в префектуре Фукуока на этом же острове.
Причиной настолько массовой гибели людей названы наводнения и селевые потоки. Установлено, что двух пожилых японцев смыло в авто в реку, еще один человек был унесен в море.
На данный момент власти продолжают поисково-спасательные работы, ведется подсчет нанесенному ущербу. Опасность нового наводнения в стране сохраняется. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки на юго-западе Японии.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Японию обрушились ливни, которые вызвали наводнения в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны.