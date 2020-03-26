В Японии коронавирус вспыхнул с новой силой: десятки зараженных за день

В среду, 25 марта, был зафиксирован резкий рост заболеваний коронавирусом в столице Японии Токио – более 45 новых случаев.

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Как сообщает Reuters, до всплеска в Токио в Японии было зафиксировано 1314 случаев заражения, а также 712 случаев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов страны в феврале. Всего умерли 56 человек.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал распоряжение организовать работу кризисного штаба для борьбы с распространением коронавируса.

Министр здравоохранения страны Кацунобу Като признал, что, согласно имеющимся у японских властей данным и оценкам специалистов, "есть высокая вероятность того, что распространение заражения продолжится".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии на "Сайтама Арене" прошел турнир по кикбоксингу под названием K’FESTA 3, который входит в мировую серию K-1. Несмотря на коронавирус, соревнования посетили 6,5 тысяч человек.

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