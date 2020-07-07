В ВОЗ заявили об ускорении распространения COVID-19: пика еще не достигли
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире ускоряется.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
С таким заявлением Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на брифинге 7 июля, сообщается на сайте ВОЗ. По его словам, пик пандемии еще не достигнут.
"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", – подчеркнул Гебрейесус.
Он уточнил, что в мире за выходные было обнаружено 400 тысяч новых случаев заражения.
Также Гебрейесус обратил внимание, что в некоторых странах количество летальных исходов сократилось, но в других этот показатель еще растет.
"Количество смертей выровнялось во всем мире. Некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении числа смертей, в то время как в других странах смертность все еще растет", – подытожил глава ВОЗ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ считают, что в некоторых странах начался второй пик эпидемии коронавируса. При этом второй волны COVID-19 может не быть.