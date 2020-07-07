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В ВОЗ заявили об ускорении распространения COVID-19: пика еще не достигли

Юрий Сергиенко
Мир
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Гебрейесус считает, что пик пандемии еще не достигнут

Гебрейесус считает, что пик пандемии еще не достигнут.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в мире ускоряется.

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С таким заявлением Тедрос Аданом Гебрейесус выступил на брифинге 7 июля, сообщается на сайте ВОЗ. По его словам, пик пандемии еще не достигнут.

"Вспышка ускоряется, и мы еще пока не вышли на пик эпидемии", – подчеркнул Гебрейесус.

Он уточнил, что в мире за выходные было обнаружено 400 тысяч новых случаев заражения.

Также Гебрейесус обратил внимание, что в некоторых странах количество летальных исходов сократилось, но в других этот показатель еще растет.

"Количество смертей выровнялось во всем мире. Некоторые страны добились значительного прогресса в сокращении числа смертей, в то время как в других странах смертность все еще растет", – подытожил глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ считают, что в некоторых странах начался второй пик эпидемии коронавируса. При этом второй волны COVID-19 может не быть.

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