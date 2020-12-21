В ВОЗ заявили об отличии мутаций коронавируса в ЮАР и Великобритании

Обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике новые мутации коронавируса отличаются друг от друга и являются разными вариантами COVID-19.

Об этом во время брифинга 21 декабря заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Она отметила, что и Великобритания, и ЮАР сотрудничают с ВОЗ по поводу новой мутации коронавируса.

"Возник другой вариант, который был идентифицирован в Южной Африке, и у него была одна из тех же мутаций, это мутация 501.V2. Но это другой вариант. Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант", – сказала Керкхове.

По ее словам, нет никаких доказательств того, что мутировавший вариант вируса увеличивает тяжесть заболевания, хотя он значительно быстрее передается.

Ван Керхове добавила, что ученые изучают реакцию организма на вирус и она ожидает результатов в ближайшие дни и недели.

Представитель ВОЗ отметила, что, по данным из Великобритании, штамм нового типа коронавируса не влияет на эффективность вакцины от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что причиной появления нового штамма коронавируса (N501Y), о распространении которого в декабре заявили в Великобритании, могла стать способность вируса приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму. Вероятность мутации COVID-19 увеличивается и с каждым новым случаем передачи.

В Южно-Африканской Республике зафиксировали новую мутацию COVID-19, которой дали обозначение 501.V2.