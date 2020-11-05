В ВОЗ заявили о "взрыве" COVID-19 в Европе и предупредили о "тяжелых временах"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Европе заявила о "взрыве" случаев коронавируса и предупредила, что впереди "тяжелые времена" из-за роста показателей смертности.

Об этом сообщило издание Medical Xpress. В ВОЗ призвали извлечь уроки из сложившейся ситуации.

"Мы действительно наблюдаем взрыв. В том смысле, что потребовалось всего пара дней, чтобы в европейском регионе заболеваемость выросла на один миллион случаев", – сказал региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

Он также добавил, что "статус-кво – это не вариант", и призвал к "соразмерным целевым мерам", которые могут быть усилены.

"Это будет тяжелое время, мы должны быть честными в этом", – сказал Клюге.

Он подчеркнул, что правительства должны принимать во внимание две вещи: "согласованность, чтобы люди видели, что мы не шатаемся, и предсказуемость, чтобы люди знали, что произойдет, когда мы переступим порог ".

Представитель ВОЗ также призвал к широкому использованию масок для лица.

"Благодаря общему ношению масок и строгому контролю за общественными собраниями к февралю мы сможем спасти 266 000 жизней во всем европейском регионе", – сказал Клюге.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство темпами распространения коронавируса в европейских странах. Цифры демонстрируют тревожный уровень распространения вируса.