В ВОЗ заявили, что США не доказали искусственное появление коронавируса

Виктория Довгань Мир 11:10, 5.05.2020 Обновлено: 11:53, 5.05.2020

Власти США пока не предоставили никаких прямых доказательств того, что коронавирус мог быть искусственно создан в лаборатории китайского города Ухань.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Time.

"С нашей точки зрения, это остается спекуляцией. Мы не получили никаких данных или конкретных доказательств от правительства США, касающихся предполагаемого происхождения вируса", – отметил он.

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Райан добавил, что пока ВОЗ все же считает, что COVID-19 появился в природе естественным путем, однако выразил готовность ознакомиться с версией, выдвигаемой США.

"Если эти данные и доказательства будут доступны, правительство США будет решать, когда и как ими можно делиться. Но сейчас ВОЗ трудно работать в информационном вакууме", – сказал он.

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