В ВОЗ заявили, что США не доказали искусственное появление коронавируса

Власти США пока не предоставили никаких прямых доказательств того, что коронавирус мог быть искусственно создан в лаборатории китайского города Ухань.
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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает Time.
"С нашей точки зрения, это остается спекуляцией. Мы не получили никаких данных или конкретных доказательств от правительства США, касающихся предполагаемого происхождения вируса", – отметил он.
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Райан добавил, что пока ВОЗ все же считает, что COVID-19 появился в природе естественным путем, однако выразил готовность ознакомиться с версией, выдвигаемой США.
"Если эти данные и доказательства будут доступны, правительство США будет решать, когда и как ими можно делиться. Но сейчас ВОЗ трудно работать в информационном вакууме", – сказал он.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял,что власти США уверены в том, что коронавирус возник в Ухане, а руководство Китая скрывает часть информации о болезни.
Помпео также говорил, что Китай должен убедиться в соблюдении мер безопасности во всех лабораториях страны, где хранятся вирусы.
О том, что Пекин продолжает скрывать информацию о коронавирусе, заявлял и глава Пентагона Марк Эспер.
3 мая Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).
А в отчете разведки Министерства внутренней безопасности США за 1 мая появилась информация о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.
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