Коронавирус COVID-19 распространяется стремительнее, и он в десять раз смертоноснее гриппа, пандемия которого произошла в 2019 году.

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Об этом на пресс-конференции 13 апреля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также назвал условия для снятия ограничений, введенных из-за COVID-19.

"Мы знаем, что COVID-19 распространяется быстро, и мы знаем, что он в 10 раз смертельнее, чем вирус гриппа, пандемия которого была в 2009 году", – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус также уточнил, что количество заражений удваиваются каждые 3-4 дня. Особенно, это касается густонаселенных стран с бедным населением, где вводить карантин непрактично.

"Он (COVID-19) распространяется гораздо быстрее, чем замедляется. Это означает, что ограничительные меры должны сниматься постепенно и подконтрольно", – сказал он.

По словам главы ВОЗ, перед тем, как снимать ограничения, властям необходимо убедиться в соблюдении ряда мер. Среди них контроль за распространением вируса, способность выявлять, тестировать и изолировать каждый случай заражения, а также его контакты. Также необходимо исключить вероятность повторного ввоза вируса в страну.

"В конечном счете, для полного снятия ограничений необходима безопасная и эффективная вакцина", – отметил он.

Напомним, в Израиле заявили, что возможно через 90 дней наладят выпуск полноценной вакцины от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ считают, что повседневное использование масок или других средств индивидуальной защиты после пандемии COVID-19 станет новой нормой жизни.