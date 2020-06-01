В ВОЗ заявили, что COVID-19 "остается вирусом-убийцей"

Всемирная организация здравоохранения не может подтвердить, что коронавирусная инфекция COVID-19 стала менее патогенной.

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Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуация в области здравоохранения Майкл Райан, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, COVID-19 "остается вирусом-убийцей", от него продолжают погибать тысячи людей по всему миру.

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", – подчеркнул Райан.

По данным на 22:30 1 июня, во всем мире коронавирусом заболели 6 330 848 человек, из которых выздоровели 2 883 836 и 376 008 скончались.

По количеству зараженных (1,8 миллионов человек) и летальных случаев (16,5 тысяч) лидируют США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предупредила о новых вспышках коронавируса после ослабления карантинных мер.

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