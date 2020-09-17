В ВОЗ встревожились масштабами распространения COVID-19 в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения выразили беспокойство темпами распространения коронавируса в европейских странах.

На пресс-конференции 17 сентября глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге заявил, что цифры демонстрируют тревожный уровень распространения вируса, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотя цифры отражают более крупный охват тестированием, они также демонстрируют тревожный уровень передачи вируса в регионе", – сказал он.

Несмотря на это, в организации не намерены менять рекомендации относительно двухнедельного карантина для всех, кто мог заразиться.

Также Клюге подчеркнул, что концепция карантина должна сохраняться и ее нужно непрерывно адаптировать.

Как отмечают европейские СМИ, количество новых случаев заражения в регионе ежедневно колеблется от 40 до 50 тысяч (прежние пиковые показатели весной составляли 43 тысячи). При этом во многих странах существенно увеличилось количество тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии и Чехии отметили рост количества заболевших коронавирусом и заявили о начале второй волны эпидемии.