В ВОЗ усомнились в создании вакцины от COVID-19

Глава ВОЗ не уверен, что ученые смогут разработать вакцину против COVID-19

Нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19.

Как сообщила ВВС, такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Даже если вакцину разработают, она, вероятно, будет недоступна в течение как минимум года.

"Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина", – сказал Гебреисус по видеосвязи на заседании комитета здравоохранения парламента ЕС.

"У нас никогда не было вакцины от коронавируса. Так что, когда ее создадут, надеюсь, что создадут, она будет первой", – сказал глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Всемирной организации здравоохранения перешли к третьей фазе тестирования потенциальной вакцины от COVID-19.