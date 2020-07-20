В ВОЗ спрогнозировали начало массовой вакцинации от COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что глобальная вакцинация против нового коронавируса COVID-19 начнется в середине 2021 года.

Об этом заявила заместитель главы ВОЗ Сумия Сваминатан, передает DW. Как она рассказала, сейчас более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

По словам сотрудника ВОЗ, гонка за разработку вакцины к COVID-19 – "самая быстрая, которую мы когда-либо видели".

"Будет прискорбно, если все разработки провалятся. Но, если быть крайне практичными, то мы рассчитываем на середину 2021 года: тогда у нас будет вакцина, которую можно будет распределять глобально", – сказала она. При этом ученая подчеркнула: такие вещи все же "невозможно прогнозировать".

Сваминатан отметила, что прошло всего три месяца между тем, как генетическая последовательность нового зоонозного вируса была опубликована в открытом доступе, и началом первого клинического испытания вакцины к нему.

Главный научный сотрудник ВОЗ подчеркнула: то, что антитела к новому вирусу исчезают в сыворотке крови через несколько недель, вовсе не является доказательством отсутствия приобретенного иммунитета. Механизм клеточного иммунитет против SARS-CoV-2 еще недостаточно изучен.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США разработали вакцину от COVID-19 в таблетках вместо инъекций.