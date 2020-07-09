В ВОЗ создали спецкомиссию после критики со стороны США

Антон Малиновский Мир 17:09, 9.07.2020 Обновлено: 17:37, 9.07.2020

Всемирная организация здравоохранения, в ответ на критику со стороны США, учредила независимую комиссию, которая рассмотрит их реакцию на пандемию.

Как сообщает The Guardian, об этом в четверг, 9 июня, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Независимую группу возглавят бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшая глава Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

"Благодаря им мир узнает правду о том, что произошло, а также о решениях, которые помогут нам построить наше будущее, как единого человечества", – подчеркнул Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

Кремль подстрекает языковые дискуссии в Украине, а власть подыгрывает, – эксперт

Русский язык в Украину завезли танки, – Ницой

Amazon заплатит штраф за торговлю с Крымом

Махінація Зеленського з держбюджетом: з нас регоче весь світ

Закон о языке хотят перекроить под Кремль? В чем риски для Украины и что зависит от КСУ