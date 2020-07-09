В ВОЗ создали спецкомиссию после критики со стороны США
Глава ВОЗ заявил о создании спецкомиссии. ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения, в ответ на критику со стороны США, учредила независимую комиссию, которая рассмотрит их реакцию на пандемию.
Как сообщает The Guardian, об этом в четверг, 9 июня, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Независимую группу возглавят бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшая глава Либерии Элен Джонсон-Серлиф.
"Благодаря им мир узнает правду о том, что произошло, а также о решениях, которые помогут нам построить наше будущее, как единого человечества", – подчеркнул Гебрейесус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.
В ответ глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что борьбу с пандемией не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал Всемирную организацию здравоохранения после обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.
Позже Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
В Европейском союзе заявили о поддержке Всемирной организации здравоохранения в ее усилиях по борьбе против пандемииCOVID-19, в отличие от США.
Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о выходе государства из Всемирной организации здравоохранения.