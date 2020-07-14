В ВОЗ сообщили о критической ситуации с COVID-19: становится все хуже
Пандемия COVID-19.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что ситуация с пандемией коронавируса (COVID-19) становится хуже.
По его словам, много стран "пошли в неправильном направлении" в борьбе с болезнью, передает ВВС.
"Вирус остается публичным врагом номер один, но действия многих правительств и людей не отражают этого... Если не следовать основам (предосторожности – ред.), пандемия будет идти только одним путем. Все будет становиться все хуже, хуже и хуже", – предупредил он.
Гебреисус подчеркнул, что важно соблюдать социальное дистанцирование, мыть руки, носить маску, чтобы предотвращать распространение вируса. Глава ВОЗ добавил, что "в обозримом будущем возвращение к нормальной жизни не будет".
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения поделила страны мира на четыре типа, согласно с эпидемиологической ситуацией в них.
Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ выступила против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19, но не исключает такой необходимости в ряде стран.