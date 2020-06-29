В ВОЗ сообщили, что COVID-19 начал быстрее распространяться по миру

Тимур Григоренко Мир 19:15, 29.06.2020 Обновлено: 19:18, 29.06.2020

Пандемия коронавируса (COVID-19) далека до завершения, распространение болезни в мире ускоряется.

Об этом на брифинге в понедельник, 29 июня, заявил Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

"У вируса имеется все еще большое пространство для продвижения. Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется", – сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что на этой неделе намерены провести совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и для выработки приоритетов в противодействии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ назвали крайние сроки для изобретения вакцины от COVID-19.

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