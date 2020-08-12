В ВОЗ сдержанно отреагировали на "прорывную" российскую вакцину от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения очень сдержанно восприняла новости о регистрации в России вакцины от нового типа коронавируса.

Там считают, что все данные по безопасности и действенности российского препарата против COVID-19 должны быть тщательно проверены. Об этом заявил представитель ВОЗ Тарик Язаревич, передает DW.

По его словам, специалисты организации находятся в тесном контакте с ведомствами РФ, которые отвечают за здравоохранение, обсуждая критерии допуска вакцины к широкому производству.

"Предквалификация любой вакцины предполагает, что все данные относительно ее безопасности и действенности должны проверяться неукоснительно точно", – подчеркнул Язаревич.

Отметим, что ранее ВОЗ призывала Россию при разработке подобного препарата придерживаться установленных стандартов для производства безопасных и действенных медикаментов.

Добавим, что на данный момент третью фазу испытаний в мире проходит шесть вакцин от COVID-19, разработанных западными и китайскими фирмами.

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