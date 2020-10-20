В ВОЗ рассказали о десятках вакцин от COVID-19 в мире, которые испытывают на людях

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время тестируют 42 вакцины-кандидата на людях.

Об этом сообщило Deutsche Welle. В мире существует более 170 проектов, в которых исследователи разрабатывают вакцину от коронавируса.

Над разработкой препаратов работают ведущие фармацевтические компании и научные институты в Германии, Великобритании, Франции, США, Китае и других странах.

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech в партнерстве с американской Pfizer выразили надежду на быстрое первоначальное одобрение их вакцины в западных странах. Если результаты их исследований будут успешными, они смогут подать заявку на получение экстренного разрешения в США уже в конце ноября. В их исследованиях приняли участие более 37 000 человек разного возраста.

В Германии над вакциной еще работает биотехнологическая компания CureVac из Тюбингена.

Кроме того, многие другие разработчики вакцины также находятся на последних стадиях испытаний.

В частности, речь идет о вакцине-кандидате британской фармацевтической компании AstraZeneca, которую она разработала вместе с Оксфордским университетом.

Также вакцину от коронавируса разрабатывают несколько американских компаний – биотехнологическая группа Moderna (в третьей фазе исследования приняли участие не менее 30 000 человек) и компания Johnson & Johnson. Последняя пока приостановила свои испытания из-за необъяснимой болезни одного из добровольцев.

Первой в мире о регистрации вакцины против коронавируса "Sputnik V" сообщила Россия. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи МЗ РФ и прошел клинические испытания в июне и июле.

Однако на Западе звучала критика в адрес российского препарата, ведь допуск вакцины прошел без масштабных данных третьей фазы испытаний, в которых бы участвовали несколько тысяч испытуемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере 142 мировые фармацевтические компании уже начали испытания вакцины от коронавируса. Однако наибольшего прогресса, то есть выхода препарата на заключительный этап, достигли шесть разработчиков, среди которых – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.