В ВОЗ рассказали, где выше всего риск заразиться коронавирусом

Опасность заразиться коронавирусом повышается в замкнутом пространстве с большим скоплением людей, в домах длительного проживания граждан с ослабленным здоровьем, в ночных клубах и тюрьмах.

Об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время трансляции в Twitter.

При этом большинство случаев заражения коронавирусом – около 80% – происходит путем передачи инфекции от 10-20% больных.

"Не все больные передают инфекцию кому-то еще. Согласно оценкам, от 10% до 20% случаев ответственны за 80% заражений. Это означает, что распространение коронавируса осуществляется “очагами”, – пояснили в ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за три дня в медицинском центре имени Уолтера Рида на лечение президента США Дональда Трампа было потрачено более 100 тысяч долларов – более 2,8 млн гривен.