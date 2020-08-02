В ВОЗ призвали готовиться к затяжной пандемии коронавируса

В ВОЗ предупредили, что пандемия COVID-19 может затянуться надолго.

Пандемия коронавируса, вероятно, окажется "продолжительной", а ее последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий.

Как сообщило France 24, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время заседания комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19. Он подчеркнул, что последствия пандемии будут долгосрочными.

"Пандемия – это кризис в области здравоохранения, который случается раз в столетие, а его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий", – сказал Гебреисус.

Также он напомнил, когда полгода назад ВОЗ из-за COVID-19 объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, было зафиксировано менее 100 случаев коронавируса и ни одного летального исхода за пределами Китая.

Комитет сделал акцент на ожидаемой длительности пандемии COVID-19, отметив важность устойчивых усилий сообщества на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Кроме того, комитет призвал ВОЗ оказать поддержку странам в подготовке к внедрению проверенных лекарственных средств и вакцин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения продолжила еще на три месяца режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.