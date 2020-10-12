В ВОЗ предупредили об опасности коллективного иммунитета от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.

На брифинге 12 октября глава ВОЗ назвал такие предложения "неэтичными", сообщается на сайте организации.

Он пояснил, что коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не его воздействием на организм.

"Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", – подчеркнул Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, пока слишком мало известно об иммунитете к коронавирусу, чтобы понять, возможно ли вообще выработать коллективный иммунитет к нему.

"У нас есть некоторые подсказки, но у нас нет полной картины. Поэтому позволять опасному вирусу, который мы не до конца понимаем, свободно действовать – это просто неэтично", – подытожил Гебрейесус.

По данным ВОЗ, иммунитет к коронавирусу есть у менее 10% населения мира. Это означает, что большинство людей остаются восприимчивыми к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии коронавируса на ближайшие пять лет. Самым важным фактором, который повлияет на ее сдерживание, они считают формирование коллективного иммунитета.