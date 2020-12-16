Европе грозит новая вспышка COVID-19 после Нового года – ВОЗ

В первые недели и месяцы нового года в Европе возможна новая вспышка COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Медики призвали людей ответственно отнестись к противоэпидемическим мерам во время праздников.

В организации посоветовали оценивать риски, связанные с проведением массовых религиозных, спортивных или развлекательных мероприятий. Если есть возможность, от них лучше отказаться или проводить на открытом воздухе.

Если же люди собираются в помещении, важно обеспечить его хорошее проветривание и ограничить количество участников мероприятия.

Также в ВОЗ призвали помнить главные правила о соблюдении социальной дистанции, ношении масок и мытье рук.

"Может показаться неловким носить маски и соблюдать физическое дистанцирование в компании друзей и семьи, но это в значительной степени способствует обеспечению безопасности и здоровья каждого", – сказано в сообщении.

Особенно важно соблюдать эти правила при общении с пожилыми людьми и теми, кто состоит в группе риска.

Для тех, кто запланировал путешествие, эксперты посоветовали избегать переполненного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам стоит воздержаться от путешествий на новогодне-рождественские праздники из-за пандемии коронавируса. В то же время тем, кто все же решил путешествовать, не следует забывать о необходимости соблюдения правил безопасности за рубежом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.