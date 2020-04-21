В ВОЗ предупредили о новой вспышке коронавируса из-за резкой отмены карантина

Быстрое снятие карантина и режима самоизоляции может привести к новому росту заболеваемости коронавирусом.

Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, поэтому необходимо инвестировать в альтернативы карантину и усиливать систему здравоохранения, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

"Мы все время говорим о системах искусственной вентиляции легких – конечно же, они исключительно важны, но нам необходимо говорить и о карантинных структурах, нам нужно говорить об эпиднадзоре, основанном на уровне сообщества. Нам необходимо инвестировать в альтернативы карантину. Нам нужно усиливать систему здравоохранения в то же время для того, чтобы трагедия, с которой мы сейчас столкнулись, больше никогда не повторилась", – сказал он.

Райан также отметил, что изначально COVID-19 не было сдержано так, чтобы уменьшить нагрузку на медучреждения. Поэтому, по его убеждению, больницы сейчас испытывают давление.

Эксперт ВОЗ отметил, что необходимо также поддерживать социальную дистанцию, избегать контактов, соблюдать гигиенические меры, а также "идентифицировать случаи, изолировать случаи, обеспечивать лечение, обеспечивать карантин".

"Мы будем работать со странами, мы будем оказывать поддержку, мы будем внедрять эти системы. И мы видим, что сейчас уже многие страны движутся единым фронтом по направлению к реализации вышеупомянутых целей. Если мы это будем делать, то больничные койки освободятся, люди снова смогут вернуться в поликлиники и в больницы, назначить встречу с врачом, если это необходимо", – отметил Райан.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.