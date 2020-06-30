В ВОЗ предупредили, что худшее в ситуации с COVID-19 еще впереди

Пандемия коронавируса (COVID-19) продолжает распространяться и убивать сотни тысяч человек по миру.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Daily Mail.

"Шесть месяцев назад никто из нас не мог даже представить себе, что этот неизвестный вирус полностью перевернет весь мир – и нашу жизнь", – отметил он, напомнив, что полгода назад 31 декабря 2019 года ВОЗ получила сообщение о странных случаях пневмонии в Китае.

Гебреисус отметил, что миру придется решать, как жить далее, ведь коронавирус может стать "новой нормой". Он подчеркнул, что в глобальном масштабе COVID-19 начал только ускоряться.

"Мы постоянно говорим о том, что ключевым условием успеха действий по спасению людей и минимизации социально-экономических последствий является национальное единство и глобальная солидарность", – добавил глава ВОЗ.

Члены высшего руководства ВОЗ Майк Райан предупредил, что несмотря на успехи борьбы против коронавируса в отдельных странах, он продолжит распространяться по миру.

"Нам всем хочется, чтобы все это закончилось, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни. Но в реальности, конца пандемии пока даже не видно. Худшее еще впереди", – сказал Гебреисус.

Отмечается, что ВОЗ вместе с Европейской комиссией и другими партнерами начали проект по обеспечению населения вакциной, как только она будет создана.

"Мы знаем, что нужно делать, чтобы прервать передачу вируса и сократить смертность от него. Так давайте же действовать!", – отметили в ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ рассказали, что COVID-19 начал быстрее распространяться по миру.