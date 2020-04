Коронавирус – это надолго: в ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции

Тревожные тенденции с распространением коронавируса наблюдаются в странах Африки, Южной и Центральной Америки, а также Восточной Европы.

COVID-19 еще длительное время будет распространяться в мире, заявил 22 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать новые случаи. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – отметил он.

При этом Гебрейесус подчеркнул, что ситуация в странах Западной Европы уже стабилизируется.

