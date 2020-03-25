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25 марта • обновлено в 06:54
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В ВОЗ объявили новый возможный эпицентр коронавируса

8.2т
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объявила США новым возможным эпицентром коронавируса в мире.

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По ее словам, пока достоверно говорить рано, но такой сценарий вполне возможен, передает South China Morning Post.

ВОЗ объявила США новым возможным эпицентром коронавируса в мире

ВОЗ объявила США новым возможным эпицентром коронавируса в мире

"Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", — заявила Харрис.

Как известно, в США на данный момент зафиксировано 54 893 случая инфицирования, 783 человека погибли, 348 вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на 24 марта зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
США
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