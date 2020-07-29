В ВОЗ обвинили молодежь во вспышке COVID-19 в Европе

Борис Бондарь Мир 20:06, 29.07.2020 Обновлено: 20:06, 29.07.2020

Рост количества инфицированных COVID-19 среди молодежи может быть причиной недавних всплесков заболеваемости в Европе.

Об этом в эфире BBC Radio 4 заявил европейский региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Он призвал молодежь быть более ответственной.

По мнению представителя ВОЗ, властям стран и руководству ЕС нужно лучше коммуницировать с молодыми людьми.

"Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения о более высокой доле новых случаев инфицирования у молодых людей. Мне кажется, это достаточно ясный сигнал, что пора подумать, как лучше вовлечь молодежь”, – заявил Клюге.

Также он уточнил, что как отец двух дочерей, понимает - молодые люди "не хотят пропустить лето".

"Они несут ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками и своими общинами, и теперь мы знаем, как правильно вести себя здоровым образом, поэтому давайте воспользуемся этими знаниями", – резюмировал региональный директор ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL, европейские страны ведут активную подготовку ко второй волне коронавируса на фоне роста новых случаев заболевания. Рассматривается возможность возвращения некоторых ограничений.

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