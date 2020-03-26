У ВОЗ нет прогноза, когда закончится эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не может предсказать сроки окончания распространения коронавируса в мире.
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Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ее слова цитирует ТАСС.
"Этого никто не знает", – убеждена она.
ВОЗ не дает прогнозов относительно окончания пандемии коронавируса
При этом, по словам представителя ВОЗ, продолжительность фиксирования в разных странах все новых случаев заражения коронавирусом будет зависеть от карантинных мер, которые принимают правительства государств.
"Надеюсь, чем быстрее мы будем соблюдать все правила, тем быстрее вирус уйдет от людей", – сказала Вуйнович.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение во время распространения в той или иной стране коронавируса не помогут окончательно ликвидировать пандемию. Он призвал страны принять срочные и более важные меры.
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