У ВОЗ нет прогноза, когда закончится эпидемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не может предсказать сроки окончания распространения коронавируса в мире.

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Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Ее слова цитирует ТАСС.

"Этого никто не знает", – убеждена она.

ВОЗ не дает прогнозов относительно окончания пандемии коронавируса

При этом, по словам представителя ВОЗ, продолжительность фиксирования в разных странах все новых случаев заражения коронавирусом будет зависеть от карантинных мер, которые принимают правительства государств.

"Надеюсь, чем быстрее мы будем соблюдать все правила, тем быстрее вирус уйдет от людей", – сказала Вуйнович.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение во время распространения в той или иной стране коронавируса не помогут окончательно ликвидировать пандемию. Он призвал страны принять срочные и более важные меры.

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