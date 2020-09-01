В ВОЗ назвали примером страну, которая отказалась от жесткого карантина из-за COVID-19

В ВОЗ назвали примером Швецию, которая отказалась от жесткого карантина.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что Швеция, которая ввела мягкие ограничения для борьбы с коронавирусом, должна стать примером для других стран.

В интервью изданию Magic эксперт назвал доверие между властями и населением ключом к победе над COVID-19.

"В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству", – пояснил Набарро.

Швеция, по словам Набарро, положилась на сознательность граждан и не стала вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем. По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.

Отметим, Швеция оказалась единственной страной в ЕС, отказавшейся от жестких ограничений. Там запретили массовые мероприятия (например, прервали национальное футбольное первенство), рекомендовали гражданам соблюдать социальную дистанцию, а пожилым людям оставаться дома, однако не стали закрывать рестораны, кафе, фитнес-клубы. Продолжали работать школы и детские сады.

По состоянию на 1 сентября в Швеции официально подтверждено 83 958 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Швеция, которая, в отличие от большинства стран Европы, не стала закрывать предприятия на время карантина, все равно столкнулась с худшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны.

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