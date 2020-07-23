В ВОЗ назвали "опасное место", куда не рекомендуют ходить из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ходить в ночные клубы и на дискотеки, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Как сообщил портал UrduPoint, такое заявление сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхов.

"Мы никогда так много не говорили о ночных клубах в последние дни и в последние недели, но они, как правило, сейчас являются горячими точками”, – сказала представитель ВОЗ.

При этом она подчеркнула, что закрытие всех ночных клубов – “это тоже не решение".

Официальный представитель ВОЗ предложила вместо этого использовать подход, основанный на выявлении наихудших очагов в конкретное время и конкретном месте с последующим их ограничением или временным закрытием.

В то же время Керкхов подчеркнула, что обеспечение безопасности общественных мест также является частью ответственности клиентов.

"Вы сами должны сделать выбор и сказать:"Я делаю это, я иду на это". Нам нужно, возможно, пойти на некоторые жертвы и ограничить себя ради людей, которые работают на переднем крае и подвергают себя риску", – призвала медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский Минздрав составил рейтинг мест скопления людей с самой высокой и самой низкой вероятностью заразиться коронавирусом. Самым опасным местом названы ночные клубы.