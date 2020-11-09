В ВОЗ назвали месяц, когда ситуация с COVID-19 может кардинально измениться

К марту 2021 года ожидается начало массового использования вакцины против COVID-19, что, наряду с другими мерами, может коренным образом изменить ход пандемии.

Об этом сообщило Reuters. Соответствующее заявление сделал советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

Он сообщил на ежегодной министерской ассамблее ВОЗ, что промежуточные результаты испытаний вакцины на поздней стадии PFE.N компании Pfizer Inc. оказались "очень положительными".

"Еще многое предстоит сделать, это всего лишь промежуточные данные. Но сегодня были достигнуты некоторые очень положительные результаты, которые, как мы надеемся, должны открывать большие перспективы для всего мира по мере нашего продвижения вперед", – сказал Эйлвард.

Он также отметил, что к весне 2021 года будет достаточное количество индивидуальных средств защиты, быстрых тестов на COVID-19 и вспомогательных препаратов.

"К марту в результате огромной работы, проводимой во всем мире, мы сможем коренным образом изменить направление и динамику этого кризиса", – добавил представитель ВОЗ.

Как писал OBOZREVATEL, американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о завершении третей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая якобы показала эффективность в 90% случаях.