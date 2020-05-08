В ВОЗ назвали главный фактор риска при коронавирусе

Юрий Сергиенко Мир 19:58, 8.05.2020 Обновлено: 20:23, 8.05.2020

Курение приводит к тяжелой форме коронавируса СOVID-19, в результате чего пациент может попасть на искусственную вентиляцию легких или умереть.

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Об этом на брифинге 8 мая заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Курение провоцирует тяжелую форму коронавируса
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Она отметила, что коронавирус вызывает заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким.

"Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL,с подобным заявлением выступили в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что пациенты, которые курят, тяжело переносят коронавирус.

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