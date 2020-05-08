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8 мая • обновлено в 21:25
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В ВОЗ назвали главный фактор риска при коронавирусе

4.7т
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Курение приводит к тяжелой форме коронавируса СOVID-19, в результате чего пациент может попасть на искусственную вентиляцию легких или умереть.

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Об этом на брифинге 8 мая заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Курение провоцирует тяжелую форму коронавируса

Курение провоцирует тяжелую форму коронавируса

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Она отметила, что коронавирус вызывает заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким.

"Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL,с подобным заявлением выступили в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что пациенты, которые курят, тяжело переносят коронавирус.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария Женева
Теги
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) курение
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