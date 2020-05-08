Курение приводит к тяжелой форме коронавируса СOVID-19, в результате чего пациент может попасть на искусственную вентиляцию легких или умереть.
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Об этом на брифинге 8 мая заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
Курение провоцирует тяжелую форму коронавируса
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Она отметила, что коронавирус вызывает заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким.
"Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть", – сказала она.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. https://t.co/xkspJS0C9M— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 8, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL,с подобным заявлением выступили в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что пациенты, которые курят, тяжело переносят коронавирус.
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