В ВОЗ назвали главное условие для завершения пандемии COVID-19

Для того, чтобы пандемия коронавируса завершилась, необходимо вакцинировать около 70% населения мира.

С таким заявлением выступила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан во время вопросов и ответов в режиме онлайн, передает TellerReport.

При этом эксперт подчеркнула, что вакцина должна соответствовать всем стандартам ВОЗ, быть безопасной и эффективной.

Отметим, что по состоянию на 11 ноября во всем мире количество зараженных достигло почти 52,4 миллионов человек. При этом 36,6 млн выздоровели и более 1,2 млн скончались.

Статистика заболеваемости коронавирусом в мире. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ заявили о возможных трудностях с вакциной от коронавируса компании Pfizer, которая лидирует среди других кандидатов. Ожидается, что в течение нескольких недель компания получит разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.