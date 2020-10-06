В ВОЗ анонсировали появление вакцины от COVID-19 до конца года

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что вакцина от коронавируса появится уже к концу 2020 года.

Выступая на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ 6 октября, генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что очень рассчитывает на это, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть", – подчеркнул Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предположили, что вакцина от коронавируса в Украине появится во второй половине 2021 года.

Изначально она будет предоставлена уязвимым группам населения – медицинским работникам, пожилым людям, больным хроническими заболеваниями.

По словам представителя ВОЗ Ярно Хабихта, есть более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. Из них уже восемь вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одна вакцина рассматривается организацией.