В ВОЗ анонсировали появление вакцины от COVID-19 до конца года
Всего на разной стадии разработок находится около 200 вакцин
Восемь из них уже на третьей фазе клинических испытаний
Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что вакцина от коронавируса появится уже к концу 2020 года.
Выступая на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ 6 октября, генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что очень рассчитывает на это, передает "Интерфакс-Украина".
"Нам понадобятся вакцины, и есть надежда, что к концу года у нас будет вакцина. Надежда есть", – подчеркнул Гебрейесус.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предположили, что вакцина от коронавируса в Украине появится во второй половине 2021 года.
Изначально она будет предоставлена уязвимым группам населения – медицинским работникам, пожилым людям, больным хроническими заболеваниями.
По словам представителя ВОЗ Ярно Хабихта, есть более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. Из них уже восемь вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одна вакцина рассматривается организацией.