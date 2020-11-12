В результате маленькой победоносной войны за Карабах Азербайджан вернул себе помимо прочего и "кавказскую Хиросиму" - город Агдам, который был полностью уничтожен в 1993 году. Когда-то этот город был известен на весь СССР благодаря одноименному портвейну.

На начало первой Карабахской войны население Агдама составляло около 30 тысяч человек. А после окончания боевых действий осталось только несколько сотен. Населяли Агдам в основном азербайджанцы, которые вынуждены были уехать после захвата города армянами. Победители же почему-то жить в городе не захотели, и сравняли с землей все, что уцелело после обстрелов. В итоге от Агдама остались только бескрайние руины. Как после атомного взрыва.

Интересно, что с будет с Агдамом теперь? Будут ли его восстанавливать и снова заселять? И можно ли в принципе восстановить город, от которого ничего не осталось?

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