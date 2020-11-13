В войне за Карабах Азербайджан вернул "кавказскую Хиросиму", – Казанский

После подписания договора с Арменией и Россией о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе Азербайджан вернул в свой состав город-призрак Агдам, который прозвали "кавказской Хиросимой".

На этот факт обратил внимание украинский журналист и блогер, представитель Донецкой области, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. Мыслями он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В результате маленькой победоносной войны за Карабах Азербайджан вернул себе помимо прочего и "кавказскую Хиросиму" – город Агдам, который был полностью уничтожен в 1993 году. Когда-то этот город был известен на весь СССР благодаря одноименному портвейну", – отметил журналист.

Он напомнил, что на начало первой карабахской войны, население Агдама составляло около 30 тысяч человек. Тогда как после окончания боевых действий там осталось жить только несколько сотен людей.

По его словам, населяли Агдам в основном азербайджанцы, которые вынуждены были уехать после захвата города армянами. При этом победители жить там не захотели, и сравняли с землей все, что уцелело после обстрелов.

"В итоге от Агдама остались только бескрайние руины. Как после атомного взрыва. Интересно, что будет с Агдамом теперь? Будут ли его восстанавливать и снова заселять? И можно ли в принципе восстановить город, от которого ничего не осталось?" – поинтересовался Казанский.

По рассказу путешественника Владимира Кезлинга, до карабахской войны Агдам был относительно большим, по местным меркам, азербайджанским городом. Его название было известно на весь Советский Союз – там на местном коньячном заводе производилось одноименное крепленое белое вино. Более того, во времена плановой экономики Агдам считался оплотом рыночных принципов: здесь активно процветала нелегальная торговля. Отмечается, что в те времена на местных рынках можно было отыскать что угодно – от импортной одежды до ручных гранатометов.

Территориально Агдам находился уже в равнинном Карабахе, и армяне на него никогда не претендовали. Но неподалеку от города был единственный проход через горы – там расположилась дорога из Азербайджана в так называемую столицу непризнанного Нагорного Карабаха – Степанакерт.

Агдам находился с внешней стороны этого горного прохода, и в состав Нагорного Карабаха никогда не входил. При этом там расположились азербайджанские военные базы. Поэтому в июле 1993 года город взяли армянские войска. После захвата Агдам было попросту сожжено и разграблено. От него буквально не осталось камня на камне.

После этого Агдам стал городом-призраком и официально его территория была закрыта для посещения. Во-первых, неподалеку проходила линия фронта, и там периодически происходили перестрелки между армянскими и азербайджанскими силами.

Во-вторых, во времена боевых действий город была заминирован – возможно, там и сейчас можно нарваться на неразорвавшуюся противопехотную мину. Наконец, делится мнением Кезлинг, "армяне прекрасно понимали, что немного переборщили с разрушением Агдама, и не хотели лишний раз привлекать к этой истории внимание кого бы там ни было".

Так называемое МИД Нагорного Карабаха стало строго настрого запрещать посещение Агдама иностранцами. Потенциальных нарушителей пугали проблемами с местными военными. Хотя последним до нечастых туристов особого дела не было – при необходимости они даже подсказывали дорогу.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. В чем суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL: