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7 апреля • обновлено в 10:57
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В Венгрии попал в страшное ДТП автобус с украинцами: много раненых

1.2т
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Во вторник, 7 апреля, возле города Будапешт в Венгрии произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

Об этом на своей странице в Facebook cообщил заместитель главы Закарпатской областной госадминистрации Игорь Шинкарюк. Авария произошла на 75-м километре магистрали М3.

По данным чиновника, в салоне находились 8 граждан Украины. Все получили травмы: 2 – в тяжелом состоянии и 6 – в стабильном.

В Венгрии попал в страшное ДТП автобус с украинцами: много раненых

"Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", – добавил Шинкарюк.

Причина ДТП и другие детали пока неизвестны.

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Автор
Ирина Кулинич
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