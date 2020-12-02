В Венгрии оправдались за гимн, спетый украинскими депутатами на Закарпатье

Новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье во время принятия присяги исполняли не национальный гимн Венгрии, а древнюю молитву.

Такое заявление сделало посольства Венгрии в Украине, комментируя произошедший скандал, передает "Европейская правда".

"Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью – который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах – намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", – говорится в сообщении.

Венгерские дипломаты пояснили, что молитва является частью культурного наследия венгров и используется венгерскими общинами во всем мире не как символ принадлежности к венгерской нации.

В посольстве также указали на статью 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине" от 1992 года, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине", – подытожили дипломаты.

Однако отметим, что "многовековой" гимн Венгрии написал в 1823 году венгерским поэтом Ференцом Кельчеи.

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